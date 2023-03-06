Ходырева Авдотья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1654
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1688
Отец ребёнка: Ходырев Яков Якимов
Рождение ребёнка
1692
Отец ребёнка: Ходырев Яков Якимов
Рождение ребёнка
1697
Сын: Ходырев Евсевий Яковлевич
Отец ребёнка: Ходырев Яков Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ходырев Яков Якимов
Смерть
Неизвестно