Ходырева Авдотья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Авдотья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1654

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Ходырев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Ходырев Яков Якимов

Рождение ребёнка
1692

Сын: Ходырев Дей Яковлевич

Отец ребёнка: Ходырев Яков Якимов

Рождение ребёнка
1697

Сын: Ходырев Евсевий Яковлевич

Отец ребёнка: Ходырев Яков Якимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Яков Якимов

Смерть
Неизвестно
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