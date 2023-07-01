Султанов Ильмир Альфредович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанов Ильмир Альфредович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.2013

Дочь: Султанова Амина Ильмировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.2013

Сын: Султанов Саян Ильмирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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