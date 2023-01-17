Быков Владимир Васильевич
Место рождениясело Нижние Чёмы
Дата рождения03.07.1913
Дата смерти19.01.1963
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1913
Отец: Быков Василий Дмитриевич
Мать: Шатрова Анна Васильевна
село Нижние Чёмы
Рождение ребёнка
10.11.1934
Сын: Быков Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Кощеева Наталья Николаевна
село Нижние Чёмы
Рождение ребёнка
26.11.1939
Дочь: Быкова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Кощеева Наталья Николаевна
Село Нижние Чёмы
Рождение ребёнка
26.04.1946
Дочь: Быкова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Кощеева Наталья Николаевна
Нижне-Чемская, Бугринская волость, Томский уезд
Смерть
19.01.1963
посёлок ОбьГЭС