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Быков Владимир Васильевич

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Место рождения

село Нижние Чёмы

Дата рождения

03.07.1913

Дата смерти

19.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1913

Отец: Быков Василий Дмитриевич

Мать: Шатрова Анна Васильевна

село Нижние Чёмы
Рождение ребёнка
10.11.1934

Сын: Быков Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Кощеева Наталья Николаевна

село Нижние Чёмы
Рождение ребёнка
26.11.1939

Дочь: Быкова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Кощеева Наталья Николаевна

Село Нижние Чёмы
Рождение ребёнка
26.04.1946

Дочь: Быкова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Кощеева Наталья Николаевна

Нижне-Чемская, Бугринская волость, Томский уезд
Смерть
19.01.1963
посёлок ОбьГЭС
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