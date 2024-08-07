Степаненко (Филиппенко) Домникия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко (Филиппенко) Домникия Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.05.1927

Муж: не указан

Рождение ребёнка
21.10.1928

Дочь: (Степаненко) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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