Степаненко (Филиппенко) Домникия Ивановна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1927
Муж: не указан
Рождение ребёнка
21.10.1928
Дочь: (Степаненко) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно