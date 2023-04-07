Сметанин Нестер Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Шатова Феоктиста Нестеровна
Мать ребёнка: Сметанина Анна Евдокимовна
Рождение ребёнка
26.01.1929
Дочь: Балабохина Татьяна Нестеровна
Мать ребёнка: Сметанина Анна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сметанина Анна Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Северный район, Новосибирская область, Россия
Смерть
Неизвестно