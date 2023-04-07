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Сметанин Нестер Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Сметанин Василий Трофимович

Мать: Сметанина Арина Кирилловна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Шатова Феоктиста Нестеровна

Мать ребёнка: Сметанина Анна Евдокимовна

Рождение ребёнка
26.01.1929

Дочь: Балабохина Татьяна Нестеровна

Мать ребёнка: Сметанина Анна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сметанина Анна Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанина Анна Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Северный район, Новосибирская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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