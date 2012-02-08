Турчин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турчин Борис

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Место рождения

Норильск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турчин Михаил

Мать: Турчина Тамара

Норильск
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Барнаул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Красноярск
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