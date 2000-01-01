Bichakhchyan Gevorg — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bichakhchyan Gevorg

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1948 и 1949 г.р.

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1979

Сын: Bichakhchyan Robert

Мать ребёнка: Bichakhchyan Elfiza

Bogdanovka town (Ninotsminda town since 1991), Georgian SSR, USSR
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bichakhchyan Elfiza

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bichakhchyan Arman

Мать ребёнка: Bichakhchyan Elfiza

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