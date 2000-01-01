Решетников Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетников Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1913

Дата смерти

25.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1913

Отец: Решетников Дмитрий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1939

Дочь: Элеонора Алексеевна

Мать ребёнка: Решетникова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетников Альберт Алексеевич

Мать ребёнка: Решетникова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетникова Анна Павловна

Смерть
25.04.1987
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