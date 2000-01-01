Решетников Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1913
Дата смерти25.04.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1913
Отец: Решетников Дмитрий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1939
Дочь: Элеонора Алексеевна
Мать ребёнка: Решетникова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетников Альберт Алексеевич
Мать ребёнка: Решетникова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1987