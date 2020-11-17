Ведерников Лев Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1930
Дата смерти17.11.2020
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930
Бракосочетание
13.02.1971
Рождение ребёнка
06.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ведерникова (Коновалова) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
08.12.1974
Сын: Ведерников Александр Львович
Мать ребёнка: Ведерникова (Коновалова) Людмила Михайловна
Смерть
17.11.2020
Причина смерти: Болезнь