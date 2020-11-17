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Ведерников Лев Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1930

Дата смерти

17.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930

Отец: Ведерников Николай Иванович

Мать: Черкасова (Немировская) Ольга Николаевна

Бракосочетание
13.02.1971

Жена: Ведерникова (Коновалова) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
06.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова (Коновалова) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
08.12.1974

Сын: Ведерников Александр Львович

Мать ребёнка: Ведерникова (Коновалова) Людмила Михайловна

Смерть
17.11.2020
Причина смерти: Болезнь

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