Гостев Вячеслав Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения31.12.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1967
Рождение ребёнка
28.01.1992
Сын: Гостев Динис Вячеславович
Мать ребёнка: Гостева Алла
Бракосочетание
23.01.1993
Рождение ребёнка
12.08.1993
Дочь: Гостева Екатерина Вячеславовна
Мать ребёнка: Гостева (Дробязко) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
13.01.2002
Дочь: Гостева Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Гостева (Дробязко) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
17.12.2018
Сын: Гостев Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Гостева (Дробязко) Ольга Владимировна