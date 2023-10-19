Гостев Вячеслав Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГостев Вячеслав Геннадьевич

Гостев Вячеслав Геннадьевич

avatar

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

31.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1967

Отец: Гостев Геннадий Евгеньевич

Мать: Гостева (Черникова) Любовь Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1992

Сын: Гостев Динис Вячеславович

Мать ребёнка: Гостева Алла

Бракосочетание
23.01.1993

Жена: Гостева (Дробязко) Ольга Владимировна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1993

Дочь: Гостева Екатерина Вячеславовна

Мать ребёнка: Гостева (Дробязко) Ольга Владимировна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.2002

Дочь: Гостева Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Гостева (Дробязко) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
17.12.2018

Сын: Гостев Михаил Вячеславович

Мать ребёнка: Гостева (Дробязко) Ольга Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.