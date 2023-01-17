Полякова (Куранова) Ксения Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1803 ст.
Восприемник: Красноярского казака Алексея Калашника жена Наталья Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 74 номер 7
Бракосочетание
08.02.1826 ст.
Жених: крестьянин Иван Иванович Поляков Невеста: дочь отставного казака Андрея Даниловича Куранова девица Ксения Андреевна Поручители: вместо отца жениха отставной прапорщик Федор Григорьевич Мыльни... Показать все
Смерть
Неизвестно