Полякова (Куранова) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Куранова) Ксения Андреевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

15.01.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1767 г.р.

Мать

Вычислено 1780 г.р.

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1803 ст.

Отец: Куранов Андрей Данилович

Мать: Куранова Екатерина Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского казака Алексея Калашника жена Наталья Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 74 номер 7
Бракосочетание
08.02.1826 ст.

Муж: Поляков Иван Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: крестьянин Иван Иванович Поляков Невеста: дочь отставного казака Андрея Даниловича Куранова девица Ксения Андреевна Поручители: вместо отца жениха отставной прапорщик Федор Григорьевич Мыльни... Показать все
Смерть
Неизвестно
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