Лабинский Андрей Маркович
Место рождения
Дата рождения20.08.1871
Дата смерти08.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1871
Место жительства
С 1926 по 1944
Место жительства
По 1926
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
08.08.1941