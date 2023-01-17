Лабинский Андрей Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабинский Андрей Маркович

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Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

20.08.1871

Дата смерти

08.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1871
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1926 по 1944
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1926
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
08.08.1941
Москва, город федерального значения Москва
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