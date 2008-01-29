Гайнанов Ришат Рамазанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.2008
Дочь: Гайнанова Алина Ришатовна
Мать ребёнка: Мустакимова Зиниля Радиковна
Рождение ребёнка
13.09.2009
Дочь: Гайнанова Камилла Ришатовна
Мать ребёнка: Мустакимова Зиниля Радиковна
Рождение ребёнка
06.02.2013
Мать ребёнка: Мустакимова Зиниля Радиковна
Рождение ребёнка
08.07.2019
Дочь: Гайнанова Регина Ришатовна
Мать ребёнка: Мустакимова Зиниля Радиковна
Бракосочетание
Неизвестно