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Гайнанов Ришат Рамазанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайнанов Рамазан Ахметович

Мать: Сунагатулина Зубайля Гатиятовна

Рождение ребёнка
29.01.2008

Дочь: Гайнанова Алина Ришатовна

Мать ребёнка: Мустакимова Зиниля Радиковна

Рождение ребёнка
13.09.2009

Дочь: Гайнанова Камилла Ришатовна

Мать ребёнка: Мустакимова Зиниля Радиковна

Рождение ребёнка
06.02.2013

Сын: Гайнанов Артём Ришатович

Мать ребёнка: Мустакимова Зиниля Радиковна

Рождение ребёнка
08.07.2019

Дочь: Гайнанова Регина Ришатовна

Мать ребёнка: Мустакимова Зиниля Радиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустакимова Зиниля Радиковна

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