Буряков (Буречков) Степан (Стефан) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буряков (Буречков) Степан (Стефан) Александрович

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Место рождения

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.09.1895

Сын: Буряков Аким Степанович ( Стефанович )

Мать ребёнка: Бурякова Матрона Ермолаевна

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Буряков Федор Степанович ( Стефанович )

Мать ребёнка: Бурякова Матрона Ермолаевна

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Около 1919
Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
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