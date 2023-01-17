Буряков (Буречков) Степан (Стефан) Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1895
Сын: Буряков Аким Степанович ( Стефанович )
Мать ребёнка: Бурякова Матрона Ермолаевна
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Буряков Федор Степанович ( Стефанович )
Мать ребёнка: Бурякова Матрона Ермолаевна
Смерть
Около 1919