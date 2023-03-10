Фекла Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1728 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Иван Семенов

Мать: Агрофена Васильева

Смерть
Неизвестно
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