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Хлестунов Матвей Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1915 ст.

Дочь: Хлестунова Ольга Матвеевна

Мать ребёнка: Хлестунова Акилина Игнатьевна

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1915 ст.
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
На 1915 год - крестьянин слободы Россошь Острогожского уезда Воронежской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлестунова Акилина Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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