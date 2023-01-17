Хлестунов Матвей Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1915 ст.
Дочь: Хлестунова Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: Хлестунова Акилина Игнатьевна
Место жительства
1915 ст.
На 1915 год - крестьянин слободы Россошь Острогожского уезда Воронежской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно