Баишев Равиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баишев Равиль

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.01.1937

Дата смерти

21.05.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.05.2018
Причина смерти: Болезнь

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