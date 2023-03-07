Бакулин Данило (Данилко) Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Данило (Данилко) Якимов

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Место рождения

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

После 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Бакулин Яким Иванов

Мать: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Бакулин Петр (Петрушка) Данилов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Бакулин Тимофей (Тимошка) Данилов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678
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