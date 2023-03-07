Бакулин Данило (Данилко) Якимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Бакулин Яким Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Бакулин Петр (Петрушка) Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Бакулин Тимофей (Тимошка) Данилов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678