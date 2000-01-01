Семакина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1824
Сын: Семакин Диомид
Отец ребёнка: Семакин Перфил
Рождение ребёнка
26.09.1827
Сын: Семакин Андрей
Отец ребёнка: Семакин Перфил
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
01.08.1833
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Семакин Перфил
д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.08.1840
Сын: Семакин Семен
Отец ребёнка: Семакин Перфил
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
06.11.1844
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Семакин Перфил
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Николай
Отец ребёнка: Семакин Перфил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семакин Перфил