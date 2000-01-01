Семакина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1824

Сын: Семакин Диомид

Отец ребёнка: Семакин Перфил

Рождение ребёнка
26.09.1827

Сын: Семакин Андрей

Отец ребёнка: Семакин Перфил

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
01.08.1833

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Семакин Перфил

д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.08.1840

Сын: Семакин Семен

Отец ребёнка: Семакин Перфил

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
06.11.1844

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Семакин Перфил

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семакин Николай

Отец ребёнка: Семакин Перфил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семакин Перфил

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