Щенникова Эльмира Аббасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1953
Отец: не указан
Мать: Яцкова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
20.10.1976
Сын: Груданов Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Щенников Юрий Борисович
Рождение ребёнка
01.04.1979
Дочь: Гасанова Оксана Юрьевна
Отец ребёнка: Щенников Юрий Борисович
Рождение ребёнка
25.06.1983
Отец ребёнка: Щенников Юрий Борисович
Рождение ребёнка
09.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щенников Юрий Борисович
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.12.1986
Дочь: Шапошникова Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Щенников Юрий Борисович