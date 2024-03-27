Печёнкина (Федосова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1909
Дата смерти12.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1909
Отец: Федосов Иван
Мать: Федосова Агафья
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Фролова Мария
Отец ребёнка: Печёнкин Иван
Рождение ребёнка
28.01.1947
Сын: Печёнкин Михаил
Отец ребёнка: Печёнкин Иван
БАССР, Куюргазинский район, д.Знаменка
Рождение ребёнка
28.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Печёнкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Печёнкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмцова Надежда
Отец ребёнка: Печёнкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трушин Вера
Отец ребёнка: Печёнкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печёнкин Иван
РБ, с. Знаменка
Смерть
12.07.1992
Похороны
Неизвестно
На кладбище в селе Пятки, Республика Башкортостан (Башкирия)