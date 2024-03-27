Печёнкина (Федосова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПечёнкина (Федосова) Нина

Печёнкина (Федосова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1909

Дата смерти

12.07.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

1927 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1909

Отец: Федосов Иван

Мать: Федосова Агафья

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Фролова Мария

Отец ребёнка: Печёнкин Иван

Рождение ребёнка
28.01.1947

Сын: Печёнкин Михаил

Отец ребёнка: Печёнкин Иван

БАССР, Куюргазинский район, д.Знаменка
Рождение ребёнка
28.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Печёнкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Печёнкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмцова Надежда

Отец ребёнка: Печёнкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трушин Вера

Отец ребёнка: Печёнкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печёнкин Иван

РБ, с. Знаменка
Смерть
12.07.1992
Похороны
Неизвестно
На кладбище в селе Пятки, Республика Башкортостан (Башкирия)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close