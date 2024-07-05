Бовбель Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бовбель Илья Пантелеевич
Мать: Бовбель Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бовбель Мария Викторовна
Рождение ребёнка
28.03.1988
Сын: Бовбель Александр Владимирович
Мать ребёнка: Бовбель Мария Викторовна
Рождение ребёнка
05.05.1989
Сын: Бовбель Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Бовбель Мария Викторовна
Рождение ребёнка
17.02.1997
Дочь: Бовбель Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Бовбель Мария Викторовна