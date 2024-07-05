Бовбель Владимир Ильич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бовбель Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бовбель Илья Пантелеевич

Мать: Бовбель Ульяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бовбель Мария Викторовна

Рождение ребёнка
28.03.1988

Сын: Бовбель Александр Владимирович

Мать ребёнка: Бовбель Мария Викторовна

Рождение ребёнка
05.05.1989

Сын: Бовбель Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Бовбель Мария Викторовна

Рождение ребёнка
17.02.1997

Дочь: Бовбель Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Бовбель Мария Викторовна

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