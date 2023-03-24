(Сединкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сединкина) Анна

(Сединкина) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Таисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Сединкин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сединкин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сединкин Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Сединкин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сединкин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Сединкин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сединкин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close