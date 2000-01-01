Глухов Николай Тимофеевич
Место рождения(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Дата рождения05.12.1856
Дата смерти07.12.1856
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1856
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.12.1856
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)