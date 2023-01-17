Акулина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти27.01.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1902
Отец ребёнка: Цыбезов Павел Михайлов
Рождение ребёнка
07.08.1903
Дочь: Наталья Павлова
Отец ребёнка: Цыбезов Павел Михайлов
Рождение ребёнка
10.01.1906
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Цыбезов Павел Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1906
Причина смерти: От родов