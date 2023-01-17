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Акулина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

27.01.1906

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1902

Сын: Цыбезов Петр Павлович

Отец ребёнка: Цыбезов Павел Михайлов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.08.1903

Дочь: Наталья Павлова

Отец ребёнка: Цыбезов Павел Михайлов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1906

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Цыбезов Павел Михайлов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбезов Павел Михайлов

Смерть
27.01.1906
Причина смерти: От родов
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