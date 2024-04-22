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Пыльцов Михаил Александрович

Место рождения

Средняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.12.1948 ст.

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1948 ст.

Отец: Пыльцов Александр Александрович

Мать: не указана

Средняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Дата примерная, ищем записи в МК. Взято из дворянского дела, где последние цифры в дне и в годе рождения были неразборчивы. Ср.Матренка предположительно, в ДК об этом не было упоминания. Поскольку оте... Показать все
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