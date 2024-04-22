Пыльцов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1948 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1948 ст.
Отец: Пыльцов Александр Александрович
Дата примерная, ищем записи в МК. Взято из дворянского дела, где последние цифры в дне и в годе рождения были неразборчивы. Ср.Матренка предположительно, в ДК об этом не было упоминания. Поскольку оте... Показать все