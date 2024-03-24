Комисаржевская Николаева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комисаржевская Николаева Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комисароржевская А

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1927

Дочь: Мухина Лийя Евгеньевна

Отец ребёнка: Мухин Евгений Семенович

Деревня Косторная, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Майя Евгеньевна

Отец ребёнка: Мухин Евгений Семенович

Деревня Косторная,Курская область
Смерть
Неизвестно
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