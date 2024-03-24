Комисаржевская Николаева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комисароржевская А
Рождение ребёнка
20.05.1927
Дочь: Мухина Лийя Евгеньевна
Отец ребёнка: Мухин Евгений Семенович
Деревня Косторная, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Майя Евгеньевна
Отец ребёнка: Мухин Евгений Семенович
Деревня Косторная,Курская область
Смерть
Неизвестно