Корноухова (Тимохина) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (Тимохина) Мария Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1867

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
18.07.1867
Бракосочетание
18.10.1885

Муж: Корноухов Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
26.12.1887

Сын: Корноухов Василий Никитич

Отец ребёнка: Корноухов Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
24.01.1890

Сын: Корноухов Василий Никитич

Отец ребёнка: Корноухов Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
02.12.1900

Дочь: (Корноухова) Варвара Никитична

Отец ребёнка: Корноухов Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
29.09.1902

Дочь: Корноухова (Корноухова) Ефросинья Никитична

Отец ребёнка: Корноухов Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
11.08.1904

Сын: Корноухов Федор Никитич

Отец ребёнка: Корноухов Никита Прокопьевич

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