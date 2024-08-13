Корноухова (Тимохина) Мария Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
18.07.1867
Бракосочетание
18.10.1885
Рождение ребёнка
26.12.1887
Сын: Корноухов Василий Никитич
Отец ребёнка: Корноухов Никита Прокопьевич
Рождение ребёнка
24.01.1890
Сын: Корноухов Василий Никитич
Отец ребёнка: Корноухов Никита Прокопьевич
Рождение ребёнка
02.12.1900
Дочь: (Корноухова) Варвара Никитична
Отец ребёнка: Корноухов Никита Прокопьевич
Рождение ребёнка
29.09.1902
Дочь: Корноухова (Корноухова) Ефросинья Никитична
Отец ребёнка: Корноухов Никита Прокопьевич
Рождение ребёнка
11.08.1904
Отец ребёнка: Корноухов Никита Прокопьевич