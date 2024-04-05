Piórkowska (Kulesza-Dawidzka) Marianna 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Piórkowska (Kulesza-Dawidzka) Marianna

Место рождения

Ochudno

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1786 г.р.
1789 г.р.
1790 г.р.
1792 г.р.
1797 г.р.
1798 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Ochudno
Бракосочетание
08.05.1785

Муж: Piórkowski Wojciech

Wyszków, Masovia, Poland
Рождение ребёнка
1786

Сын: Piorkowski Józef

Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech

Рождение ребёнка
1789

Сын: Piórkowski Maciej

Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech

Ochudno U-16
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Piórkowska) Ewa

Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech

Ochudno U-10
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Piórkowska) Marianna

Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech

Ochudno U-29
Рождение ребёнка
1797

Сын: Piórkowski Piotr

Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech

Ochudno U-63
Рождение ребёнка
1798

Сын: Piórkowski-Piotrowski Ignacy

Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech

zam.Wyszków-Nadgórze
Рождение ребёнка
1798

Сын: Piórkowski Stanisław

Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech

Ochudno
Рождение ребёнка
1800

Сын: Piórkowski Teodor

Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech

Poland
Рождение ребёнка
1804

Сын: Piórkowski Franciszek

Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech

Ochudno U-93
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Piórkowska) Katarzyna

Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech

Ochudno
Смерть
Неизвестно

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