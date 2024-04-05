Piórkowska (Kulesza-Dawidzka) Marianna
Место рожденияOchudno
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Ochudno
Бракосочетание
08.05.1785
Муж: Piórkowski Wojciech
Wyszków, Masovia, Poland
Рождение ребёнка
1786
Сын: Piorkowski Józef
Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech
Рождение ребёнка
1789
Сын: Piórkowski Maciej
Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech
Ochudno U-16
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Piórkowska) Ewa
Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech
Ochudno U-10
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Piórkowska) Marianna
Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech
Ochudno U-29
Рождение ребёнка
1797
Сын: Piórkowski Piotr
Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech
Ochudno U-63
Рождение ребёнка
1798
Сын: Piórkowski-Piotrowski Ignacy
Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech
zam.Wyszków-Nadgórze
Рождение ребёнка
1798
Сын: Piórkowski Stanisław
Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech
Ochudno
Рождение ребёнка
1800
Сын: Piórkowski Teodor
Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech
Poland
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech
Ochudno U-93
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Piórkowska) Katarzyna
Отец ребёнка: Piórkowski Wojciech
Ochudno
Смерть
Неизвестно