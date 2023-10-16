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Путилин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Путилин Василий Ефимович

Мать: Путилина Графина Федотовна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Путилин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Путилина Арина Степановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Путилина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Путилина Арина Степановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Путилина) Аксинья Михайловна

Мать ребёнка: Путилина Арина Степановна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Путилина) Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Путилина Арина Степановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Путилин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Путилина Арина Степановна

Смерть
Неизвестно

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