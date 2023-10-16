Путилин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Путилина Арина Степановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Путилина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Путилина Арина Степановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Путилина) Аксинья Михайловна
Мать ребёнка: Путилина Арина Степановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Путилина) Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Путилина Арина Степановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Путилин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Путилина Арина Степановна
Смерть
Неизвестно