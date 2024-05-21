Морозова Мария Ивановна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозова Мария Ивановна

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1853

Муж: Морозов Константин Семенович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Морозов Иван Константинович

Отец ребёнка: Морозов Константин Семенович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Хлымова (Морозова) Глафира Константиновна

Отец ребёнка: Морозов Константин Семенович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Морозова Аполлинария Константиновна

Отец ребёнка: Морозов Константин Семенович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Морозова Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Морозов Константин Семенович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1885
Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вдова.
Смерть
Неизвестно

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