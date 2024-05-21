Морозова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1853
Рождение ребёнка
1854
Сын: Морозов Иван Константинович
Отец ребёнка: Морозов Константин Семенович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Хлымова (Морозова) Глафира Константиновна
Отец ребёнка: Морозов Константин Семенович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Морозова Аполлинария Константиновна
Отец ребёнка: Морозов Константин Семенович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Морозова Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Морозов Константин Семенович
Место жительства
1885
Вдова.
Смерть
Неизвестно