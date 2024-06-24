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Еженасов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еженасова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
09.05.2015

Дочь: Еженасова Валерия Васильевна

Мать ребёнка: Еженасова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
06.03.2021

Сын: Еженасов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Еженасова Наталья Петровна

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