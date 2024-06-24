Еженасов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.2015
Дочь: Еженасова Валерия Васильевна
Мать ребёнка: Еженасова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
06.03.2021
Сын: Еженасов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Еженасова Наталья Петровна