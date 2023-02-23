Саулина Ирина Нилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саулина Ирина Нилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

03.01.1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Саулин Иосиф Яковлев

Отец ребёнка: Саулин Яков Савельев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Савулин Александр Яковлев

Отец ребёнка: Саулин Яков Савельев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Савулин Егор Яковлев

Отец ребёнка: Саулин Яков Савельев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саулин Яков Савельев

Смерть
03.01.1872
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
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