Саулина Ирина Нилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти03.01.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Саулин Иосиф Яковлев
Отец ребёнка: Саулин Яков Савельев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Савулин Александр Яковлев
Отец ребёнка: Саулин Яков Савельев
Рождение ребёнка
До 1849
Сын: Савулин Егор Яковлев
Отец ребёнка: Саулин Яков Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саулин Яков Савельев
Смерть
03.01.1872