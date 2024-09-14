Локанцев Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локанцев Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локанцева Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Зуб Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локанцев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Зуб Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуб Нина Михайловна

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