Утриев Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утриев Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утриева Валентина Зиноновна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
1985 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утриева Валентина Зиноновна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утриева Валентина Зиноновна

Смерть
04.07.2021
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