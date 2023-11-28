Ермакова (Черникова) Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1960
Отец: Черников Илья Тимофеевич
Мать: Черникова Тамара
Рождение ребёнка
17.04.1986
Сын: Ермаков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Ермаков Анатолий Трофимович
Рождение ребёнка
23.10.1987
Сын: Ермаков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Ермаков Анатолий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно