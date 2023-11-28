Ермакова (Черникова) Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Черникова) Ольга Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1960

Отец: Черников Илья Тимофеевич

Мать: Черникова Тамара

Рождение ребёнка
17.04.1986

Сын: Ермаков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Ермаков Анатолий Трофимович

Рождение ребёнка
23.10.1987

Сын: Ермаков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Ермаков Анатолий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Анатолий Трофимович

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