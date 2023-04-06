(Павлова) Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Евдокия Константиновна

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Место рождения

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

18.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1894

Отец: Павлов Константин Галактионович

Мать: Екатерина Васильева

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
22.02.1894
Бракосочетание
03.02.1910

Муж: Щеголев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1913

Сын: Щеголев Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Щеголев Фёдор Иванович

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.10.1918

Сын: Щеголев Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Щеголев Фёдор Иванович

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.05.1920

Сын: Щеголев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Щеголев Фёдор Иванович

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Щеголев Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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