(Павлова) Евдокия Константиновна
Место рождения
Дата рождения18.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1894
Крещение
22.02.1894
Бракосочетание
03.02.1910
Рождение ребёнка
19.01.1913
Сын: Щеголев Евгений Фёдорович
Отец ребёнка: Щеголев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1918
Отец ребёнка: Щеголев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1920
Сын: Щеголев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Щеголев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щеголев Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно