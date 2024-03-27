Волжский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волжский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волжская) Вера

Мать ребёнка: Волжская (Кривошеева) Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волжская) Елена

Мать ребёнка: Волжская (Кривошеева) Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волжский Николай

Мать ребёнка: Волжская (Кривошеева) Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волжская (Кривошеева) Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волжская (Кривошеева) Анисья

Рождение ребёнка
1917

Сын: Кривошеев Александр

Мать ребёнка: Волжская (Кривошеева) Анисья

Рождение ребёнка
04.04.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волжская (Кривошеева) Анисья

Смерть
Неизвестно

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