Новикова Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новик Петро Понасович
Мать: Новик Евдоха Лукьянова
Рождение ребёнка
12.12.1949
Дочь: Кулигина Тамара Викторовна
Отец ребёнка: Прилепов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прилепова Клавдия Викторовна
Отец ребёнка: Прилепов Виктор
Смерть
Неизвестно