Новикова Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новик Петро Понасович

Мать: Новик Евдоха Лукьянова

Рождение ребёнка
12.12.1949

Дочь: Кулигина Тамара Викторовна

Отец ребёнка: Прилепов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прилепова Клавдия Викторовна

Отец ребёнка: Прилепов Виктор

Смерть
Неизвестно
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