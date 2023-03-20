Данилова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Данилов Артемий Ефимович

Отец ребёнка: Данилов Ефим Федулович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Софья Ефимовна

Отец ребёнка: Данилов Ефим Федулович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья Ефимовна

Отец ребёнка: Данилов Ефим Федулович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Данилов Емельян Ефимович

Отец ребёнка: Данилов Ефим Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Платон Ефимович

Отец ребёнка: Данилов Ефим Федулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Ефим Федулович

Смерть
Неизвестно
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