Данилова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Данилов Ефим Федулович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Софья Ефимовна
Отец ребёнка: Данилов Ефим Федулович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья Ефимовна
Отец ребёнка: Данилов Ефим Федулович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Данилов Ефим Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Данилов Ефим Федулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно