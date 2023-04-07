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Денис Никифорович
Денис Никифорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Никифор Михайлович
1725 г.р.
Мать
Вера Андреевна
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Никифор Михайлович
Мать:
Вера Андреевна
Смерть
Неизвестно
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