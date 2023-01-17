Власов Леонтий
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Власов Ларион
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Власов Климент
Мать ребёнка: Власова ?
Рождение ребёнка
1848
Сын: Власов Денис
Мать ребёнка: Власова ?
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
1861
Сын: Власов Александр
Мать ребёнка: Власова ?
Рождение ребёнка
1864
Сын: Власов Егор
Мать ребёнка: Власова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова ?
Смерть
Неизвестно