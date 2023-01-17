Власов Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Леонтий

Власов Леонтий

avatar

Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Власов Ларион

Мать: ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Власов Климент

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Власов Денис

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Власов Александр

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Егор

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close