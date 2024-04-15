Галимә Нуретдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимә Нуретдин Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исмагилова) Миннегайшә Абубакир Кызы

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
1914

Сын: Исмагилов Аблкәрәм (Абелкәрәм) Абубакир Улы

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
1923

Сын: Исмагилов Нагимулла Абубакир Улы

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

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