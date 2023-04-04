Мандельштам (Быховская) Роза Соломоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1876
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1908
Дочь: Шейнина София
Отец ребёнка: Мандельштам Зюндель (Цундель) Вениаминович
Рождение ребёнка
После 1909
Дочь: Левина Берта
Отец ребёнка: Мандельштам Зюндель (Цундель) Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Рижское гетто
Причина смерти: Холокост