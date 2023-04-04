Мандельштам (Быховская) Роза Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам (Быховская) Роза Соломоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1876

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1908

Дочь: Шейнина София

Отец ребёнка: Мандельштам Зюндель (Цундель) Вениаминович

Рождение ребёнка
После 1909

Дочь: Левина Берта

Отец ребёнка: Мандельштам Зюндель (Цундель) Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандельштам Зюндель (Цундель) Вениаминович

Смерть
1941
Рижское гетто
Причина смерти: Холокост
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