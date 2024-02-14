Сабиров (Сабирова) Васфия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
14.07.1950
Отец ребёнка: Саберов Садек Хусяинович
Рождение ребёнка
13.02.1952
Рождение ребёнка
03.01.1957
Рождение ребёнка
11.04.1958
Рождение ребёнка
19.03.1960
Рождение ребёнка
04.10.1961
Рождение ребёнка
04.05.1963
Рождение ребёнка
18.08.1968
Смерть
Неизвестно