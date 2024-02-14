Сабиров (Сабирова) Васфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабиров (Сабирова) Васфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1923 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саберов Садек Хусяинович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Садек Хусяинович

Рождение ребёнка
14.07.1950

Сын: Саберов Сяид Садекович

Отец ребёнка: Саберов Садек Хусяинович

Рождение ребёнка
13.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Садек Хусяинович

Рождение ребёнка
03.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Садек Хусяинович

Рождение ребёнка
11.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Садек Хусяинович

Рождение ребёнка
19.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Садек Хусяинович

Рождение ребёнка
04.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Садек Хусяинович

Рождение ребёнка
04.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Садек Хусяинович

Рождение ребёнка
18.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Садек Хусяинович

Смерть
Неизвестно

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