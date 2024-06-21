Демантиди (Demantidi) Константин С. (Konstantin S.)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.02.1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демантиди (Demantidi) С. (S.)
Мать: (Лисицына) Полина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1943
Новомихайловский, Россия
Причина смерти: На войне | Умер в инфекционном госпитале №4330 | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie81598739/ | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelove... Показать все
Похороны
Неизвестно
Новомихайловский, Россия
Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, братская могила