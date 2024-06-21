Демантиди (Demantidi) Константин С. (Konstantin S.) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Демантиди (Demantidi) Константин С. (Konstantin S.)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демантиди (Demantidi) С. (S.)

Мать: (Лисицына) Полина

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1943
Новомихайловский, Россия
Причина смерти: На войне | Умер в инфекционном госпитале №4330 | Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie81598739/ | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelove... Показать все
Похороны
Неизвестно
Новомихайловский, Россия
Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, братская могила

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