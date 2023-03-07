Юматова (Березнева) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1934
Сын: Юматов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Юматов Григорий Федорович
Углеродовский, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Гуково, город Гуково, Ростовская область