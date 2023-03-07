Юматова (Березнева) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮматова (Березнева) Александра Алексеевна

Юматова (Березнева) Александра Алексеевна

avatar

Место рождения

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.10.1934

Сын: Юматов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Юматов Григорий Федорович

Углеродовский, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Гуково, город Гуково, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close