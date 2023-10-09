Сухарева Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Сухарева) Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Сухарев Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: (Сухарева) Анна Осиповна
Отец ребёнка: Сухарев Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Сухарева) Зиновья Осиповна
Отец ребёнка: Сухарев Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1829
Дочь: Хрыкова (Сухарева) Зиновья Осиповна
Отец ребёнка: Сухарев Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Сухарев Осип Григорьевич
Смерть
Между 1834 и 1858