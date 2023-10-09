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Сухарева Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Осип Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Сухарева) Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Сухарев Осип Григорьевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: (Сухарева) Анна Осиповна

Отец ребёнка: Сухарев Осип Григорьевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Сухарева) Зиновья Осиповна

Отец ребёнка: Сухарев Осип Григорьевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1829

Дочь: Хрыкова (Сухарева) Зиновья Осиповна

Отец ребёнка: Сухарев Осип Григорьевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Сухарев Трофим Осипович

Отец ребёнка: Сухарев Осип Григорьевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1834 и 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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