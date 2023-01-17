Шапков Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1928
Дата смерти28.04.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1928
Отец: Шапков Василий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1957
Сын: Шапков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Шапкова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1959
Мать ребёнка: Шапкова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1959
Мать ребёнка: Шапкова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкова Нина Ивановна
Смерть
28.04.1974