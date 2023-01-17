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Шапков Федор Васильевич

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Место рождения

Дор, Подосиновская волость, Никольский уезд

Дата рождения

06.04.1928

Дата смерти

28.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1928

Отец: Шапков Василий Федорович

Мать: не указана

Дор, Подосиновская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1957

Сын: Шапков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Шапкова Нина Ивановна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1959

Сын: Шапков Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Шапкова Нина Ивановна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1959

Сын: Шапков Сергей Федорович

Мать ребёнка: Шапкова Нина Ивановна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкова Нина Ивановна

Смерть
28.04.1974
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
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