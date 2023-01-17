Ризположенский Рафаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ризположенский Рафаил Васильевич

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Место рождения

Солониково, Каримовская волость, Костромской уезд

Дата рождения

26.05.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Солониково, Каримовская волость, Костромской уезд
Место жительства
С 1862
Солониково, Каримовская волость, Костромской уезд
Место жительства
С 1885
Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1886
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1915 по 1916
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1916
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
По 1921
Шемятино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
Шемятино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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