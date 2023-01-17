Ризположенский Рафаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1862
Место жительства
С 1885
Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1886
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1915 по 1916
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1916
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
По 1921
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно